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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع 13 شخصا وإصابة 22.. محافظ الدقهلية يتابع حادث أتوبيس طريق المطرية ببورسعيد

جانب من الحادث على
جانب من الحادث على طريق المطرية بورسعيد
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تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مساء اليوم الأربعاء، منذ اللحظات الأولي تداعيات حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وسيارة أجرة على طريق المطرية الجديد بورسعيد والذي أسفر عن مصرع 13 شخص وإصابة 22 آخرين.

وتواصل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مع اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد للاطمئنان على حالة المصابين وسرعة إجراءات تصريح الدفن للمتوفين.

وعلى الفور أمر محافظ الدقهلية، الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة برفع حالة الطوارئ القصوي بمستشفيات قطاع الشمال والقريبة من موقع الحادث لاستقبال أي حالات إصابة وتوفير كافة سبل العلاج ونقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة المنصورة.

يذكر أنه توجد 13 حالة وفاة تم نقلهم إلى مستشفيات الزهور، والنصر ،30 يونيو ببورسعيد ،أما حالات الإصابة البالغة 22 حالة، منها 15 حالة بمستشفيات الدقهلية، 12 بمستشفى المطرية و3 بمستشفى المنزلة، و7 حالات إصابة بمستشفى 30 يونيو ببورسعيد.

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