ليلى علوي: أنا بنت التلفزيون لكن بحب السينما

حلت الفنانة ليلى علوي ضيفة على شاشة DMC، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45، برئاسة الفنان حسين فهمي، واحتفاء المهرجان ودعمه القوي للسينما والقضية الفلسطينية.

قالت ليلى علوي: “أن المهرجان يحمل قيمة كبيرة هذا العام، متمنية أن يحقق نجاحًا كبيرًا لأنه تم بذل مجهود كبير، عندي تحيز كبير للسينما.. أنا بنت التلفزيون لكني بحب السينما”.

تابعت: “انتظر عرض فيلم المستريحة، انتهت من تصويره في الأيام القليلة الماضية، فكرته مختلفة وتحمل مفاجأة للجمهور، السنة دي كان وشها حلو أوي عليا في السينما”.

آخر أعمال ليلى علوي فيلم “المستريحة”

تقدم الفنانة ليلى علوي خلال الفترة القليلة المقبلة فيلم "المستريحة" مع نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم؛ "بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.