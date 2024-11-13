قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم الفلسطينية وتحاصر منزلًا في عزبة الجراد شرقًا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مدينة طولكرم الفلسطيني، وحاصرت منزلًا في عزبة الجراد شرقها.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن عددًا من آليات الاحتلال اقتحمت المدينة من المدخل الغربي، تزامنًا مع اكتشاف قوة خاصة من جيش الاحتلال في ضاحية عزبة الجراد شرق المدينة.

وأوضحت أن هذه القوة تحاصر في هذه الأثناء منزلًا في العزبة، وسط الدفع بمزيد من الجنود إلى محيط المنزل مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في سماء المنطقة على ارتفاع منخفض.

وقالت مصادر فلسطينية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال تنادي عبر مكبرات الصوت للمتواجدين داخل المنزل بتسليم أنفسهم، وسط سماع أصوات إطلاق كثيف للرصاص.

