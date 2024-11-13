ناسا تُسرح 325 موظفًا من القوة العاملة بمختبر الدفع النفاث

أفاد تقرير حديث أن المركز الرئيسي لاستكشاف الكواكب عن طريق الروبوتات التابع لوكالة ناسا سيقوم بتسريح عدد من الموظفين ، حيث أعلن مختبر الدفع النفاث "JPL"في جنوب كاليفورنيا الذي يدير عدد من المهام الروبوتية الهامة التابعة لوكالة ناسا، مثل مركبتي بيرسيفيرانس وكيريوسيتي على المريخ أنه سيقوم بتسريح حوالي 325 موظف، أو ما يقرب من 5٪ من قوته العاملة.

وأضاف مسؤولون في مختبر الدفع النفاث: "تؤثر هذه التغييرات على المجالات التقنية والتجارية والداعمة للمختبر ، كما إنها تعديلات صعبة ولكنها مهمة ستجعلنا من الالتزام بميزانيتنا مع مواصلة عملنا المهم لصالح وكالة ناسا وأمتنا".

كما أجرى مختبر الدفع النفاث، الذي يتم تمويله على المستوى الفيدرالي ولكن يتم إدارته من قبل معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في باسادينا، جولة جزئية من عمليات التسريح في فبراير ، وقد أثرت هذه التخفيضات على حوالي 8% من قوة العمل في مختبر الدفع النفاث 530 موظفا و40 متعاقدا .

وقد تم تحفيز إجراءات التسريح في فبراير جزئيا، بسبب خفض التمويل في السنة المالية الحالية لبرنامج إعادة عينات المريخ "MSR"، وهي حملة قوية لإعادة المواد التي جمعتها مركبة بيرسيفيرانس إلى الأرض في ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين.

كما أن هندسة MSR كليه تخضع الآن للمراجعة، حيث اعتبرت الخطة الأصلية تكلفتها عالية .

وفي العام الماضي حددت لجنة مراجعة مستقلة سعرها بما يتراوح بين 8 مليارات دولار و11 مليار دولار .

ولم يذكر مسؤولوا مختبر الدفع النفاث شركة MSR عند شرح هذه الجولة الثانية من عمليات التسريح، بل أشاروا بدلاً من ذلك إلى نقص التمويل بشكل عام.

وقال مدير مختبر الدفع النفاث لوري ليشين في مذكرة للموظفين نشرها المختبر مع إعلان تسريح العمال اليوم، "مع انخفاض الميزانيات واستنادا إلى العمل المتوقع مستقبلا ، كان علينا شد أحزمتنا في جميع المجالات، وسترون ذلك يؤثر في عملية التسريح.

وأعرب ليشين عن تطلعه في ألا تكون هناك حاجة إلى المزيد من عمليات تسريح العمال في المستقبل القريب.

وبعد هذا الإجراء، سوف يبلغ عدد موظفينا الدائمين في مختبر الدفع النفاث نحو 5500 موظف"، كما كتبت أعتقد أن هذا مستوى توظيف مستقر وقابل للدعم في المستقبل.