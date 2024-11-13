قرار حاسم من وزارة الرياضة بشأن الهدايا العينية في انتخابات الاتحادات الرياضية

أرسلت وزارة الشباب والرياضية برئاسة الدكتور أشرف صبحي، خطابا إلى الاتحادات الرياضية بشأن تعليمات الجمعيات العمومية للاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية لانتخاب مجالس إدارات جديدة.

وأكدت وزارة الرياضة أنه يحظر على كافة الاتحادات الرياضية الأولمبية أو الغير أولمبية صرف أي دعم مادي أو عيني والأدوات والأجهزة وغيرها من موارد الاتحادات للهيئات الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية لتلك الاتحادات خلال فترة انتخابات الجمعية العمومية للدورة الجديدة 2024-2028.

وحذرت وزارة الرياضة من مخالفة ذلك القرار حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن لتحقيق مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة.

وانطلق ماراثون انتخابات الاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية 2024 - 2028، حيث انتهى عدد من الاتحادات من إجراء الانتخابات، وتستمر باقي الاتحادات في إجراء انتخاباتها بنظام الفردي أو القائمة المغلقة وفق اللوائح الخاصة بكل اتحاد رياضي.