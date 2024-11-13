مهرجان القاهرة السينمائي يقدم التحية لمصطفى فهمي وحسن يوسف وصلاح السعدني

قدم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته ال٤٥ التحية للنجوم الراحلين ومنهم صلاح السعدني وأشرف عبد الغفور وعصام الشماع وحسن يوسف ومصطفى فهمى.

قال الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، خلال كلمته بحفل الافتتاح : "إن المسئولية تدفع الإنسان للعمل تحت ضغط رغم الظروف التي قدم يمر بها"، مؤكدا أن الفنانين تعلموا أن العرض لازم يستمر مهما كانت الظروف، ليقدم المهرجان التحية للنجوم الراحلين ومنهم صلاح السعدني وأشرف عبد العفور وعصام الشماع وحسن يوسف ومصطفى فهمى.

ويفتتح المهرجان، دورته الجديدة المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري، بعرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".