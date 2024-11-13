إطلالة فضية لنيللي على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي 

أطلت الفنانة الكبيرة نيللي على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في حفل افتتاح دورته ال 45 التي تقام حاليا في دار الأوبرا المصرية.

واختارت الفنانة الاستعراضية ونجمة الفوازير نيللي إطلالة من اللون الفضي مع تسريحة شعر مموجة بسيطة.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".