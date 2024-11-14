اتهامات بالسطو على "عنبر العقلاء" في مهرجان "المعهد الهولندي"

الخميس 14/نوفمبر/2024 - 01:18 ص

أرسل الكاتب الصحفي محمد رفعت، مدير تحرير مجلة أكتوبر ومؤلف كتاب "في عنبر العقلاء"، مذكرة إلى مديرة المعهد الهولندي الفلمنكي بالقاهرة، للتحقيق في واقعة السطو على عنوان وموضوع الكتاب، وتحويله إلى مهرجان لعرض الأفلام النفسية بمقر المعهد بالزمالك.

وقال "رفعت" في شكواه: " لقد فوجئت بالسطو على عنوان وفكرة كتابي: " في عنبر العقلاء.. السينما النفسية بين الواقع والطب والشاشة"، والذي صدر في شهر يناير الماضي 2024 عن دار أم الدنيا للدراسات والنشر والتوزيع، وتحويل فكرة وعنوان الكتاب إلى برنامج لعرض أفلام سينمائية، تم الإعلان عنه من خلال المعهد الهولني الفلمنكي بالقاهرة، تحت عنوان" العنبر والعقلاء.. الكل بيقول واء" عن السينما والصحة النفسية.

وأضاف:" نظرًا لأن ذلك الأمر قد تم بدون الرجوع لي كمؤلف للكتاب، أو التواصل معي أو الحصول على إذن مني، لاستغلال عنوان وفكرة كتابي عن السينما النفسية في برنامج للأفلام ينظمه معهدكم الراقي، وهو ما يُعتبر قانونًا بمثابة تعدي صارخ على حقوق الملكية الفكرية، ولذلك فإنني أهيب بكم التحقيق في الأمر واتخاذ الإجراء المناسب".

يذكر أن كتاب "في عنبر العقلاء: السينما النفسية بين الطب والواقع والشاشة" يضم استعراضًا سريعًا لأهم الأمراض النفسية الأكثر شيوعًا بين البشر، وأعراضها وكيفية العلاج منها، مع شرح لبعض الأفلام المصرية والعالمية التي تناولت أحداثها شخصيات تعاني من تلك الأمراض.

كما يتضمن الكتاب قائمة تضم مائة وخمسين فيلمًا من أهم وأجمل الأفلام النفسية، وخاصة أفلام الرعب النفسي، التي خصص لها الكاتب مساحة كبيرة من الكتاب لما تحمله من تشويق وإثارة وقيمة فنية وسينمائية عالية.