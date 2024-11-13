تراجع أغلب بورصات الخليج بسبب انخفاض النفط والحذر قبيل بيانات أمريكية

انخفضت أغلب أسواق الأسهم في منطقة الخليج عند الإغلاق اليوم الثلاثاء في ظل نزول أسعار النفط وتوخي المستثمرين الحذر قبيل بيانات اقتصادية أمريكية وتصريحات لمسؤولين من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.

وتراجع المؤشر السعودي 0.5% متأثرا بهبوط سهم مجموعة التيسير لتصنيع منتجات الألمنيوم 1.4% وانخفاض سهم مصرف الراجحي 1.1%.

وتعافت أسعار النفط، المحفز لأسواق المال الخليجية، بعد تراجعها خمسة بالمئة خلال الجلستين السابقتين ومع تقييم المستثمرين لأحدث مراجعة بالخفض للطلب على النفط من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وإصابة المستثمرين بخيبة أمل إزاء أحدث خطة صينية للتحفيز الاقتصادي.

ونزل مؤشر الطاقة السعودي 0.1%، وانخفض مؤشر أبوظبي 0.2%.

ويترقب المستثمرون أيضا إشارات أخرى من بيانات التضخم الأمريكية وتصريحات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.

ويتوقع المستثمرون فرصة نسبتها 87 بالمئة لأن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول 25 نقطة أساس.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي الست في سياستها النقدية بقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي لأن معظم عملات دول المنطقة مربوطة بالدولار.

ونزل المؤشر القطري 1.4% متأثرا بانخفاض سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، 2.3% وتراجع سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات 3.3%.

وارتفع مؤشر دبي 1.1% بقيادة سهم شركة سالك لتحصيل رسوم المرور على الطرق السريعة الذي زاد 3.7%، وسهم إعمار للتطوير الذي صعد 10.3% بعد أن أعلنت الشركة ارتفاع صافي الأرباح في تسعة أشهر.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.1% مع نزول سهم البنك التجاري الدولي 0.5%.