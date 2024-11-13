وزارة الشباب والرياضة تكشف تفاصيل سقوط لاعب كفر الشيخ وتطور حالته الصحية

كشفت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي عن تفاصيل الحالة الصحية للاعب محمد شوقي لاعب نادي كفر الشيخ وذلك بعد ما سقط بشكل مفاجئ خلال مباراة نادي كفر الشيخ مع القزازين، ضمن منافسات مباريات مجموعة بحري بدوري القسم الثاني.‏

وأوضح محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن التقارير الطبية تبين لها أن اللاعب تعرض لبلع اللسان مما أدى الي توقف بعضلة القلب، وعلى الفور تم التنسيق مع مدير مديرية الشئون الصحية بدمياط وتم إسعاف اللاعب، وتحويله الي الرعاية المركزة بمستشفي الزرقا المركزي علي جهاز تنفس صناعي ، وعليه وجه الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين باتخاذ مايلزم طبيا تحت اشراف أعضاء اللجنة الطبية.

وأضاف “الشاذلى” أن وزير الشباب والرياضة وجه اللجنة الطبية العليا لرعاية اللاعبين بتقديم كافة متطلبات الرعاية الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأوضح أنه يجري حاليا تقييم الحالة الصحية للاعب من قبل اللجنة الطبية العليا لاستكمال الإجراءات الخاصة بالرعاية الطبية ونقله إلى مستشفي اخر إذا تطلب الأمر ذلك وفى حال سمحت حالته الصحية بعملية النقل إلى خارج المستشفي.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة أن كافة الإجراءات الطبية المطلوبة لإسعاف اللاعب توافرت فى ظل الضوابط والإجراءات الخاصة بإقامة مختلف المنافسات الرياضية.