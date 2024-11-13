اجتماع قيادات محافظة جنوب سيناء مع رئيس مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

اجتمعت قيادات محافظة جنوب سيناء مع رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي المخرج مازن الغرباوي وذلك بناء على توجيهات المحافظ اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وتحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وذلك لإنهاء كافة التفاصيل، والوقوف على كل الأمور التنفيذية والتنسيقية لحفل الافتتاح.

حضر الاجتماع العميد محمد الكحكي رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، واللواء رماح السيد هاشم رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود السولية مستشار المحافظ، واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الدولية، وجمال متولي من مكتب المحافظ.

وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة كافة الأمور، وإنهاء كل التفاصيل الخاصة بالدورة التاسعة، وحفل الافتتاح كما قدم المحافظة ومجلس المدينة دعما كبيرة لانطلاق فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الجاري، وتحمل الدورة المقبلة اسم المخرج الكبير جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة انجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة.