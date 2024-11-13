وفد "هيئة الرعاية الصحية" بالأقصر يزور مولد مارجرجس ويتفقد مستشفى الدير

توجه وفد من قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية يالأقصر، برئاسة الدكتور أحمد البرعي رئيس إقليم الصعيد والمشرف العام على فرع الهيئة بالأقصر، والدكتور أحمد حماد نائب مدير الفرع، وعدد من مدير إدارات الفرع ومديري مستشفى حورس التخصصي ومستشفى الكرنك الدولي، إلى دير مارجرجس بالرزيقات، لتقديم التهنئة بمناسبة بدء الاحتفالات السنوية بالدير.

جاء ذلك في إطار الاحتفالات السنوية بدير مارجرجس بالرزيقات جنوب غرب الأقصر، والتي يقام فيها الإحتفالات اليومية على مدار سبعة أيام متواصلة من يوم الأحد ١١/١٠ وحتى السبت ١١/١٦، وقد كان في استقبال وفد الهيئة، كلا من القمص توماس الرزيقي، والقمص فام الرزيقي، والقمص هدرا لطفي.

وخلال زيارته تفقد مدير هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، مستشفى سان جورج التابعة للدير، حيث أشاد بالخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى، مشيراً إلى أهمية المستشفى في الاسعافات الأولية والخدمات العلاجية لزائري الدير.

وكانت سلطات محافظة الأقصر قد استعدت لاحتفالات مولد القديس مارجرجس الروماني بالرزيقات بمركز أرمنت، حيث تم إعلان حالة الطوارئ في مرافق الصحة والحماية المدنية وتوفير العديد من سيارات الإسعاف والمطافئ تحسبا لأي طوارئ.

دير مارجرجس بجبل الرزيقات يعلن عن استقبال الزوار وبدء التخييم

وكان دير الشهيد العظيم مار جرجس بجبل الرزيقات بمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، قد أعلن عن إستقبال الزوار يومياً خلال فترة أحتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين، وذلك في الفترة من 10 نوفمبرالجاري ويستمر الاحتفال بدير مارجرجس في جبل الرزيقات لمدة 6 أيام، حتي 16 نوفمبر لعام 2024، وتم الإعلان عن المبيت اليومي بالدير والتخييم داخل وخارج الدير.

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