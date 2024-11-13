محافظ اللاذقية بسوريا يستقبل وفدًا من كنيسة الروم الأرثوذكس

استقبل محافظ اللاذقية الدكتور خالد وليد أباظة، بسوريا الميتروبوليت أثناسيوس فهد، مطران أبرشية اللاذقية وتوابعها للروم الأرثوذكس والوفد المصاحب له من المطرانية.

وتناول الحديث مجالات متعلقة بالشأن المجتمعي، إلى جانب الواقع الخدمي، حيث استعرض المحافظ، مجموعة من الإجراءات التي يتم العمل عليها، والتي من شأنها تحسين واقع الخدمات لاسيما المتعلقة بأولويات قطاعي مياه الشرب والنقل..مبدياَ رغبته لتكون هذه اللقاءات دورية، تسهم بالإطلاع ومعالجة أي موضوع أو مطالب تخدم أهالي المحافظة وأبناء الرعية.

وأعرب المطران أثناسيوس عن أمله في أن تشكل هذه الإجراءات وما يرافقها من عمل دؤوب في تحقيق خطوات ملموسة نحو الأفضل في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها وتحيط بالمنطقة.. وقال " نحن معكم ، ولدينا الهم الوطني نفسه، ونعمل لنشر الخير للجميع".

حضر اللقاء عضوا المكتب التنفيذي المهندس حسام خوري والمهندس سامر خاسكيه، وأمين عام المحافظة المهندس علي القوزي.