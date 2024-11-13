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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موعد مباراة منتخب مصر للشباب في بطولة شمال أفريقيا

منتخب 2005
منتخب 2005
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يواجه منتخب مصر تحت 20 عام بقيادة البرازيلي ميكالي نظيره منتخب المغرب غدا الخميس في ضربة البداية لدورة شمال أفريقيا.

ويواجه الفراعنة المغرب في المباراة الاولي من بطولة شمال أفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساء غدا الخميس بتوقيت القاهرة.

اختتم منتخب شباب مصر مواليد 2005 لكرة القدم بقيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى تدريباته اليوم بالملعب الفرعي باستاد هيئة قناة السويس، استعدادا للقاء  نظيره المغرب غدا الخميس الساعة الثامنة مساء  باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، فى الجولة الافتتاحية لدورة شمال أفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية،  ويسبق هذا اللقاء مواجهة أخري بين الشقيقين ليبيا وتونس الساعة الخامسة مساء غد، وتشهد البطولة افتتاحا بسيطا تم التجهيز له بين اللجنة المنظمة والاتحادين المصري وشمال أفريقيا للظهور بشكل لائق .

وشهد التدريب قوة وحماس وإصرار من احفاد الفراعنة الذين يتطلعون لتحقيق نتيجة طيبة فى مستهل مشوارهم بالتصفيات الإفريقية.

منتخب 2005 موعد المباراة المغرب