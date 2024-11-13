رئيس الإمارات ينيب وفدًا رسميًا لتقديم العزاء في وفاة شقيقة شيخ الأزهر

أناب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وفداً رسمياً لتقديم واجب العزاء لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، في وفاة شقيقته الكبرى التي انتقلت إلى رحمة الله صباح اليوم الأربعاء.

ترأس الوفد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وضم كلاً من الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، كبير المفتين ومدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وعضو مجلس حكماء المسلمين، والدكتور خليفة الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير.

وعبّر الوفد عن تضامن دولة الإمارات، قيادةً وشعباً، مع فضيلة الإمام الأكبر في هذا المصاب الجلل، معرباً عن خالص العزاء وصادق المواساة لفضيلة الإمام والأسرة الكريمة، داعين الله - عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

462572315_1733533777437221_6113598576998108479_n

465875980_1096932528585889_6926173369237203501_n

462573246_1104394934618496_7172113156930395237_n

462544357_587229723974154_4386654394240144481_n

462576611_1476996126315267_4788752131378552878_n

462570630_1077360174091369_9103234832086589568_n

462557251_592088050164453_2696631081882469070_n