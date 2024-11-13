محمد صلاح يقترب من هدفه الـ300.. كم تبقى على رقمه المميز؟

اقترب النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، من تحقيق رقم مميز خلال مسيرته الكروية.

وبات صلاح قريبًا من الوصول إلى تسجيل هدفه رقم 300 مع مختلف الأندية، التي لعب طوال مسيرته الاحترافية.

انتقل الفرعون المصري إلى ليفربول في صيف 2017، قادمًا من روما الإيطالي، ليخوض موسمه الثامن على التوالي مع الريدز.

محمد صلاح ينتظر رقمًا مميزًا بعد فترة التوقف الدولي الحالية

ينفرد محمد صلاح بالمركز الثامن في قائمة الهدافين التاريخيين للريدز ببطولة الدوري الإنجليزي برصيد 165 هدفًا، كما بات أول لاعب يصل إلى رقم مزدوج من حيث الأهداف (10) والتمريرات الحاسمة (10) لفريق من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في جميع المسابقات هذا الموسم.

ويمتلك محمد صلاح في رصيده 298 هدفًا مع الأندية المختلفة، التي ارتدى قميصها طوال رحلته من نادي المقاولون العرب حتى ليفربول.

ويتبقى لنجم المنتخب الوطني هدفان للوصول إلى 300 هدفًا مع الأندية، حيث سجل 12 هدفًا مع المقاولون العرب، و20 مع بازل السويسري، وهدفان مع تشيلسي الإنجليزي، و9 أهداف مع فيورنتينا الإيطالي، و34 هدفًا مع روما الإيطالي، ثم 221 هدفًا مع ليفربول.

يواجه ليفربول بقيادة نجمه محمد صلاح، ساوثهامبتون في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي، ثم ريال مدريد الإسباني في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.