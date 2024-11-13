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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

انخفاض توقعات النمو الاقتصادي في ألمانيا بنحو 0.1 % لتسجل 0.4% هذا العام

النمو الاقتصادي في
النمو الاقتصادي في ألمانيا
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انخفضت توقعات النمو الاقتصادي في ألمانيا بنحو 0.1% لتسجل 0.4% هذا العام، وذلك للعام الثاني على التوالي، كما خفض الاقتصاديون توقعاتهم للنمو في ألمانيا للعام المقبل بأكثر من النصف.

وذكر التقرير السنوي لمجلس الخبراء في ألمانيا التابع لوزارة الاقتصاد أنه بالنسبة للعام المقبل من المتوقع أن ينخفض الناتج الاقتصادي بنسبة 0.1%، بعد توقع سابق بزيادة طفيفة بنسبة 0.2%.

وكان الاقتصاد الألماني -وهو أكبر اقتصاد في أوروبا- قد انكمش بالفعل بنسبة 0.3% خلال العام الماضي.

وأضاف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي، المعدل حسب التضخم، نما بنسبة 0.1 في المائة فقط على مدى السنوات الخمس الماضية بينما في منطقة اليورو نما بنسبة أربعة في المائة.

ومن جانبها... قالت رئيسة المجلس الاستشاري الاقتصادي مونيكا شنيتزر، إن ضعف الصناعة يشير إلى أن الاقتصاد الألماني يتباطأ بسبب مشاكل هيكلية بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية.

النمو الاقتصادي ألمانيا الناتج المحلى الإجمالى أوروبا