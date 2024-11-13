انخفاض توقعات النمو الاقتصادي في ألمانيا بنحو 0.1 % لتسجل 0.4% هذا العام

انخفضت توقعات النمو الاقتصادي في ألمانيا بنحو 0.1% لتسجل 0.4% هذا العام، وذلك للعام الثاني على التوالي، كما خفض الاقتصاديون توقعاتهم للنمو في ألمانيا للعام المقبل بأكثر من النصف.

وذكر التقرير السنوي لمجلس الخبراء في ألمانيا التابع لوزارة الاقتصاد أنه بالنسبة للعام المقبل من المتوقع أن ينخفض الناتج الاقتصادي بنسبة 0.1%، بعد توقع سابق بزيادة طفيفة بنسبة 0.2%.

وكان الاقتصاد الألماني -وهو أكبر اقتصاد في أوروبا- قد انكمش بالفعل بنسبة 0.3% خلال العام الماضي.

وأضاف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي، المعدل حسب التضخم، نما بنسبة 0.1 في المائة فقط على مدى السنوات الخمس الماضية بينما في منطقة اليورو نما بنسبة أربعة في المائة.

ومن جانبها... قالت رئيسة المجلس الاستشاري الاقتصادي مونيكا شنيتزر، إن ضعف الصناعة يشير إلى أن الاقتصاد الألماني يتباطأ بسبب مشاكل هيكلية بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية.