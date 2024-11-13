جوزيف أسمر ملكي: خمسة من السريان تولوا الكرسي الرسولي الإسكندري للأقباط

قال الباحث والأديب السرياني جوزيف أسمر ملكي، أن خمسة من السريان تولوا الكرسي الرسولي الإسكندري كبطاركة للأقباط في الكنيسة الأرثوذكسية المصرية من بينهم : البابا سيمون الأول، والبابا ابرام بن زرعة، والبابا مرقس الثالث بن زرعة.



وأضاف جوزيف ملكي، خلال ندوة:"تاريخ العلاقات القبطية السريانية"، التي نظمها مركز دراسات مسيحية الشرق الأوسط، بكلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة، بان البابا مار أغناطيوس الثالث، البطريرك السرياني، شارك في رسامة البابا شنودة الثالث عام 1971م. مشيدا بعمق العلاقات والتعاون بين الكنيستين القبطية والسريانية عبر التاريخ.



حضر الندوة العديد من الشخصيات العامة وأساتذة الجامعات والباحثين منهم الدكتور مصطفى النبراوي، الأستاذ بجامعة الازهر، والدكتور خيرى الفرجانى، أستاذ الاقتصاد السياسىي.