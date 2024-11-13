الشوا: الاحتلال مستمر في عدوانه على قطاع غزة بالقصف واستهداف المدنيين



قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن الاحتلال مستمر في عدوانه على قطاع غزة، بالقصف واستهداف المدنيين، وسلاح التجويع سواء في كل أنحاء القطاع، شمالا وجنوبا، وفي الوسط أيضا.

وأضاف «الشوا» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحرب التي يشنها الاحتلال على القطاع غزة، دخلت مرحلة متقدمة على مستوى الشدة، ومازالت إسرائيل تنوي المضي قدمًا في العدوان، في ظل عدم وجود إرادة دولية أو أمريكية حقيقة لوقف العدوان بشكل كامل.



وأوضح مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن الإدارة الأمريكية تتحدث عن هدن إسرائيلية، بدلًا من الضغط الحقيقي لوقف العدوان، لافتًا، إلى أنّ بلينكن تحدث عن رغبة أمريكية للوصول إلى هدن حقيقية خاصة وأن الاحتلال حقك الأهداف التي وضعها في بداية الحرب، ولكن هذا أمر لا يُعول عليه، ولا يمكن التعويل على الإدارة الأمريكية الحالية.