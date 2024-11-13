ميكالي يجتمع بلاعبي منتخب الشباب ويؤكد أهمية ضربة البداية أمام المغرب

حرص البرازيلي ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين لكرة القدم، علي الحديث مع اللاعبين عقب الانتهاء من المران الختامي للشباب استعداداً لمواجهة منتخب المغرب غدا، في افتتاح مباريات بطولة شمال أفريقيا.

وتحدث البرازيلي مع اللاعبين عن أهمية المباراة الأولى والفوز بها؛ خاصة وأنها على أرضنا، مؤكدا لهم أن ضربة البداية ستعطي دفعة قوية للفريق في باقي المباريات.

واختتم منتخب شباب مصر مواليد 2005 لكرة القدم بقيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى تدريباته اليوم بالملعب الفرعي باستاد هيئة قناة السويس، استعدادا للقاء نظيره المغرب غدا الخميس الساعة الثامنة مساء، باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية فى الجولة الافتتاحية لدورة شمال أفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.

