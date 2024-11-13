رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى شقيقة الإمام الأكبر

تنعى الطائفة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، ببالغ الحزن وفاة شقيقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجاءت نص برقية التعزية كالاتي:

«بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، أتقدم بخالص العزاء والمواساة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ولجميع أفراد العائلة الكريمة، في رحيل شقيقته الفاضلة، مصليًا أن يمنحهم الرب عزاءً وصبرًا».

الدكتور القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر