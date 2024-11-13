ads
الأربعاء 13 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى شقيقة الإمام الأكبر

فضيلة الإمام الأكبر
فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنعى الطائفة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، ببالغ الحزن وفاة شقيقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجاءت نص برقية التعزية كالاتي: 

«بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، أتقدم بخالص العزاء والمواساة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ولجميع أفراد العائلة الكريمة، في رحيل شقيقته الفاضلة، مصليًا أن يمنحهم الرب عزاءً وصبرًا».

الدكتور القس أندريه زكي 
رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

الطائفة الانجيلية بمصر الدكتور القس أندرية زكي شقيقه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف المجلس الإنجيلي العام هيئة الأوقاف الإنجيلية