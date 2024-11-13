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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قرار جديد ضد سيدة أجنبية متهمة بممارسة الدعارة في القاهرة الجديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة،  حبس فتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، بتهمة ممارسة الدعارة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث تم ضبطها تمارس أعمال منافية للآداب رفقة صيدلي داخل كمبوند في منطقة القاهرة الجديدة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب العامة بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية في رصد معلومات تفيد قيام سيدة بممارسة أعمال منافية للآداب العامة داخل شقة بالقاهرة الجديدة.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب من القبض على المتهمة ومعها راغب متعة حرام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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