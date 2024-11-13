متلبسا برشوة.. تفاصيل ضبط مدير إدارة المساحة والتخطيط بجهاز الشيخ زايد

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مدير إدارة المساحة والتخطيط بجهاز الشيخ زايد متلبسا برشوة قدرها مليون و211 ألف جنيه تلقاها من صاحب شركة.

كانت قد رصدت الأجهزة الأمنية قيام مدير إدارة المساحة والتخطيط بجهاز الشيخ زايد بطلب رشوة قدرها مليون و211 ألف جنيه من صاحب شركة لمشروعات الإسكان مقابل الإخلال بعمل من وظيفته، وكان وسيط بين الاثنين صاحب شركة للاستشارات الهندسية، ويوم الواقعة تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط المتهمين وبرفقتهم المبلغ المالي في حالة تلبس.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.