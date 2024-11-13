الأحد.. اتحاد تنس الطاولة يجتمع لاعتماد المرشحين بعد فحص الطعون

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، يوم الأحد المقبل، اجتماعه لاعتماد الأسماء المرشحة لانتخاب مجلس إدارة الاتحاد في دورته المقبلة 2024 - 2028، وذلك بعد انتهاء فترة الطعون وفحصها.

وسبق للمجلس فى جلسته السابقة يوم الأحد الماضي اعتماد ترشح كلا من معتز عاشور، تامر وفقي، أشرف حلمي، ووائل سعد سنوس، على منصب الرئاسة، وعلى منصب نائب الرئيس كلا من عبد العزيز السيسي، وخالد الحفني، وعلى مقعد أمانة الصندوق الثنائى محمود أباظة ومحمد الماوي.

كما اعتمد كل من أشرف عاشور، محمود لاشين، وليد عبد العال، محمد سيد قطب، هبة الله حامد، سامي سعيد حسن، رغد مجدي، هشام أحمد، عصام أحمد زيدان، أشرف إبراهيم الفاوي، رمضان محمد، وعمرو محمد فهمي، على منصب العضوية.

وتم رفض قبول أوراق معتز محمد سالم فى منصب العضوية، وكذلك أحمد رضا، على منصب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد.