عمان تشارك في اجتماعات وزراء النقل العرب لتعزيز التعاون وتطوير البنية التحتية

شاركت سلطنة عمان في الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب، والدورة الثالثة والسبعين للمجلس التنفيذي، إضافة إلى اجتماع الجمعية العامة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في دورتها التاسعة والعشرين، وذلك في مقر الأكاديمية بمدينة الإسكندرية خلال يومي 12 و13 نوفمبر 2024.

وترأس وفد السلطنة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير عمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، نيابةً عن وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

كما حضر المستشار الدكتور أحمد بن سالم بن سعيد جعبوب جلسات المجلس التنفيذي.

وتناولت الاجتماعات عدة مواضيع أساسية، أبرزها دعم الاقتصاد الفلسطيني وتطبيق الخطة الاستراتيجية لتنمية القدس، مع دعوة الدول العربية لتعزيز الدعم الفني لفلسطين وفق خطة الاستجابة الطارئة.

كما تمت مناقشة سبل تعزيز التكامل في مجالات النقل البري والبحري والجوي بين الدول العربية لدعم حركة التجارة البينية، وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وفي الجانب الأمني، تم التركيز على تعزيز إجراءات السلامة للنقل البحري والجوي، بالإضافة إلى مقترحات لدعم الكفاءات العربية المتخصصة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.

وخلال اجتماع الجمعية العامة للأكاديمية، تم بحث إمكانية فتح فرع جديد للأكاديمية في موريتانيا، وتطوير الأداء الأكاديمي لتعزيز العمل العربي المشترك.

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