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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصر للطيران تنقل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى الرأس الأخضر

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم من مطار القاهرة الدولي، على متن رحلة خاصة رقم MS3950  وبطائرة من طراز بوينج B737-800 ، متجهة إلى دولة الرأس الأخضر لملاقاة فريقها ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025.

هذا وقد استقبل بعثة المنتخب المصري بقيادة الكابتن حسام حسن المدير الفني بمطار القاهرة الدولي فريق عمل من مصر للطيران وتم إنهاء كافة إجراءات السفر في سهولة ويسر.

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