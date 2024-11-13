مصر للطيران تنقل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى الرأس الأخضر

غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم من مطار القاهرة الدولي، على متن رحلة خاصة رقم MS3950 وبطائرة من طراز بوينج B737-800 ، متجهة إلى دولة الرأس الأخضر لملاقاة فريقها ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025.



هذا وقد استقبل بعثة المنتخب المصري بقيادة الكابتن حسام حسن المدير الفني بمطار القاهرة الدولي فريق عمل من مصر للطيران وتم إنهاء كافة إجراءات السفر في سهولة ويسر.