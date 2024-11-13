استشاري تخطيط عمراني: الدولة حملت على عاتقها التخلص من المناطق العشوائية

قال الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، إن مصر كان بها الكثير من المناطق العشوائية لأكثر من 50 إلى 60 عامًا داخل القاهرة وجميع المحافظات المختلفة، وجميع المدن باستثناء بضعة مدن مصرية، وهي مشكلة يعاني منها 50 % من المجتمع المصري، ولها تأثيرات قوية على المواطن، لا سيما وأنها تُغير النواحي السلوكية لدى الأفراد، وتجعل الفرد أعنف، علاوة على تنازل الفرد في هذه المجتمعات عن قيمه بشكل كبير مشيرًا إلى أن كل تلك المشاكل كانت جسيمة، ولكن الدولة حملت على عاتقها المحاولة في التخلص من المناطق العشوائية.

وأضاف “حسانين” خلال مداخلة هاتقية مع الإعلامية أية عبد الرحمن عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الأولوية كانت لـ المناطق التي كانت تمثل خطورة على الصحة أو الحياة، أو على استقرار الملكية والحيازة التي كانت تسبب أزمات نفسية للمواطن، وكانت تجعله أقل إنتاجًا وأعنف تصرف في كثير من الحالات.

وأشار استشاري التخطيط العمراني، إلى أنه أول شيء تم التعامل معه هو الإسكان الخطر، أو الإسكان الذي كان يعتبر من ضمن المؤثرات بقوة على المواطن سواء على الصحة أو الحياة، وتم التخلص من هذه المناطق.

