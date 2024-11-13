الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض بعد بيانات التضخم الأمريكية

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم /الأربعاء/ على انخفاض، حيث قامت الأسواق العالمية بتقييم أحدث بيانات التضخم الأمريكية.

وأظهرت بيانات التضخم الأمريكية الصادرة، ارتفاع أسعار المستهلك قليلًا في أكتوبر الماضي، على الرغم من أن الزيادة كانت متوافقة مع التوقعات.

واختتم مؤشر ستوكس 600 الأوروبي التعاملات بانخفاض بنسبة 0.17% بعد تقليص بعض الخسائر السابقة. وتراجعت معظم القطاعات، حيث انخفضت أسهم التكنولوجيا بنسبة 1.2% بينما أضافت أسهم النفط والغاز 1.3%.

وبالنظر إلى تحركات الأسهم الفردية في أوروبا اليوم، ارتفعت أسهم شركة ( جست إيت تيك اواي) بنسبة 20.5%، بعد أن قالت أكبر شركة لتوصيل الوجبات في أوروبا إنها أبرمت صفقة لبيع وحدتها الأمريكية مقابل 650 مليون دولار.

كما حققت شركة الطاقة الألمانية سيمنس أداءً متميزًا، حيث قفزت أسهمها بنسبة 19%، بعد أن قامت بترقية أهدافها المالية متوسطة الأجل مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا لطلباتها.

كما أغلقت البورصات في جميع أنحاء المنطقة متباينة بعد تداولات واسعة النطاق في اللون الأحمر لمعظم اليوم، حيث انخفض مؤشر داكس الألماني ومؤشر كاك الفرنسي بينما حقق مؤشر فوتسي 100 البريطاني مكاسب بنسبة 0.06%.