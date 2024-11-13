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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على مواعيد مباريات منتخب 2005 بدورة شمال أفريقيا

منتخب 2005
منتخب 2005
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اختتم منتخب 2005 للكرة القدم بقيادة مديره الفني البرازيلى ميكالي تدريباته اليوم بالملعب الفرعي باستاد هيئة قناة السويس استعداداً للقاء  نظيره المغرب غداً الخميس الساعة الثامنة مساء باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في الجولة الافتتاحية لدورة شمال أفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.

جدول مباريات منتخب 2005

وتنشر "البوابة" جدول مباريات الفراعنة الشباب في بطولة شمال أفريقيا، والتي تأتي كالتالي: 
يواجه منتخب مصر  المغرب غداً الخميس  الموافق 14 نوفمبر، ثم يواجه الجزائر يوم 17 نوفمبر، و يخوض مواجهة ليبيا يوم 20 نوفمبر، ويختتم مبارياته أمام تونس يوم 26 نوفمبر.

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منتخب 2005 دورة شمال أفريقيا استعداداته