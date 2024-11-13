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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب الشباب يختتم تدريباته استعدادا للقاء المغرب فى افتتاح بطولة شمال إفريقيا

منتخب 2005
منتخب 2005
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اختتم منتخب شباب مصر مواليد 2005 لكرة القدم، بقيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى، تدريباته اليوم بالملعب الفرعي باستاد هيئة قناة السويس، استعدادا للقاء  نظيره المغرب غدا الخميس الساعة الثامنة مساء، باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، فى الجولة الافتتاحية لدورة شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية،  ويسبق هذا اللقاء مواجهة أخري بين الشقيقين ليبيا وتونس الساعة الخامسة مساء غد، وتشهد البطولة افتتاحا بسيطا تم التجهيز له بين اللجنة المنظمة والاتحادين المصري وشمال أفريقيا للظهور بشكل لائق .

وشهد التدريب قوة وحماس وإصرار من احفاد الفراعنة الذين يتطلعون لتحقيق نتيجة طيبة فى مستهل مشوارهم بالتصفيات الإفريقية..

 عقد ميكالى المدرب البرازيلى، جلسات تحفيزية مكثفة مع أحفاد الفراعنة على هامش محاضراته الفنية وطالبهم بالتركيز والالتزام الكامل بتعليماته .

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منتخب 2005 يختتم تدريباته مباراة المغرب