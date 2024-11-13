«القاهرة الإخبارية»: تصريحات استفزازية من سموتريتش حول ضم الضفة الغربية لإسرائيل

عرضت القاهرة الإخبارية تقريرًا بعنوان « لا يكف عن إثارة الأزمات.. تصريحات استفزازية من سموتريتش حول ضم الضفة الغربية لإسرائيل».

وجاء في التقرير: لا يكف وزير المالية في حكومة نتنياهو عن إثارة الأزمات واطلاق التصريحات التي تزيد من حدة التصعيد وتفاقم أوضاعا من المرجح أنها لن تهدئ في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف التقرير، أن الرجل الذي يشرف على المستوطنات في وزارة الدفاع الإسرائيلية أكد على سعي حكومته للمضي قدمًا نحو ضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، مشددًا على ضرورة التواصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب للحصول على الضوء الأخضر لتنفيذ هذا المخطط خلال عام 2025.

وأوضح التقرير، أن سموتريتش لا يطلق تصريحات جوفاء، لا سيما وأن للرجل باعً في التصريح حول أهمية الضفة الغربية والعمل على ضمها تحت السيادة الإسرائيلية، وأن وزير الخارجية الإسرائيلي أكد على تصريحات سموتريتش، لافتًا إلى أنها تعبر عن ضرورة لدى إسرائيل.