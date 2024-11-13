وصول 4 جثامين ضحايا حادث طريق المطرية الجديد لمستشفى الزهور ببورسعيد.. صور

استقبلت مشرحة مستشفى الزهور، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، 4 جثث، مساء اليوم الأربعاء، لضحايا حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وسيارة أجرة على طريق المطرية الجديد بورسعيد.



وصول جثث ضحايا حادث طريق المطرية الجديد

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان وقوع حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وسيارة أجرة على طريق المطرية الجديد بورسعيد، وجاري نقل جثث الضحايا والمصابين إلى مستشفى المطرية ومستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد، وعدد من المستشفيات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد.

ومن جانبه، أكد مصدر مطلع على أنه سيجرى الإعلان عن الحصيلة النهائية لضحايا ومصابين الحادث عقب نقلهم إلى المستشفيات والتعرف على جثث مجهولي الهوية.

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