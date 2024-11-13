حسين فهمي: نؤكد دعمنا الكبير للقضية الفلسطينية خلال أفلام مهرجان القاهرة السينمائى

أكد الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، على دعمه الكبير للقضية الفلسطينية من خلال وجود الأفلام الفلسطينية في المهرجان بقوة، مضيفا أنه كان حريصا على أن تكون الدورة الحالية منفردة.

وأوضح رئيس مهرجان القاهرة السينمائى، خلال تصريحات على قناة dmc، أنه قدم جميع التسهيلات حتى يتم استقبال الضيوف في أحسن صورة خلال تلك الدورة، مشيرا إلى أنه حرص على أن يكون هناك تنوع ودقة في اختيار الأفلام المشاركة في المهرجان.

ويعرض فى افتتاح المهرجان الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد المشهراوي في عرضه العالمي الأول، وتدور أحداثه حول طفل فلسطيني يدعى سامي يبلغ من العمر 12 عاما، يخوض رحلة بحثا عن حمامة زاجلة مفقودة، هذه الرحلة البسيطة تتطور لتصبح رحلة استكشافية عميقة للواقع الفلسطيني المعقد، حيث يجوب سامي برفقة عمه وابن عمه مختلف المدن الفلسطينية، من مخيمات اللاجئين إلى المدن التاريخية مثل بيت لحم والقدس وحيفا.