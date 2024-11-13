أبل تطلق جهازا جديدًا للتحكم في المنزل الذكي

أفاد تقارير جديد أن شركة Apple ستصنع جهاز جديد للتحكم في المنزل الذكى، وصرح مارك جورمان من بلومبرج، بأن الشركة قائمة على تحديث شاشة عرض مثبتة على الحائط للتحكم فى الأجهزة والتفاعل مع Siri وعقد مؤتمرات الفيديو.

ويقال إن الجهاز اللوحى يبدو "مثل جهاز iPad مربعا" مع "شاشة بحجم 6 بوصات تقريبا" ، وسيحتوى على كاميرا في الأعلى بالإضافة إلى مكبرات صوت داخلية وبطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن.

واشارت مصادر مطلعه عن أنه يمكن الإعلان رسميا عن شاشة العرض المنزلية الذكية هذه فى شهر مارس بعد ثلاث سنوات من التطوير والتحديث .

ويبدو هذا الوصف مشابها إلى درجة كبيرة لـ Google Home Hub، الذي تم طرحه في الأسواق في عام 2018، أو Echo Show، الذي وصل بالفعل إلى نسخته الثامنة، وإذا أرادت شركة Apple أن تكون منافسا فعليا في مجال المنزل الذكي هذا، فسيتطلب عليك أن تؤكد للعملاء أن لديها ما تقدمه لا تملكه العلامات التجارية والمنتجات الأكثر معرفه .

في الوقت الحالي، الميزة الفريدة المتوقعة هي Apple Intelligence، والتي بدأت مؤخرا في طرحها للمستخدمين في أواخر أكتوبر، ونظام App Intents مستقبلا للتحكم في البرامج باستخدام الذكاء الاصطناعي.

لكن ربما تتطلع شركة آبل إلى شكل أكثر إسرافا من مجرد لوحة تحكم للأجهزة الذكية، وأفاد جورمان أن شركة آبل تعمل بالفعل على إصدار بذراع آلية يمكنها تحريك الجهاز اللوحي ، ومن المثير للدهشة أن نرى بالضبط ما الذى ستطلقه شركة Apple رسميا ومتى.