رئيس وزراء روسيا في "كوب29": مستعدون لمواصلة التعاون المناخي مع جميع الدول

قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إن بلاده تسعى إلى خفض انبعاثات الاحتباس الحراري، وهي مستعدة للتعاون مع جميع الدول المهتمة من أجل التوصل إلى حل عالمي لهذه المشكلة.

وقال ميشوستين - خلال قمة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 29" في العاصمة الأذرية باكو -: "تظل روسيا ملتزمة بأهداف التنمية منخفضة الكربون، ونوفر مساعدات طوعية للدول الضعيفة في المجال المناخي، ونحن على استعداد لمواصلة هذا العمل، كما نحافظ على حوار وثيق مع جميع الدول المهتمة"، وذلك وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأربعاء.

جدير بالذكر أن الحياد الكربوني يعني خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في إنتاج السلع والخدمات إلى صفر، أو تعويضها من خلال مبادرات بيئية. وتخطط روسيا لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

وتُعقد قمة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29) في باكو خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري. ويناقش مندوبو أكثر من 100 دولة جهود إيجاد حلول فعالة لمواجهة العواقب السلبية للاحترار العالمي.