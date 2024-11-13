ختام المرحلة النهائية لمهرجان الهجن بالعريش

اختتم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، فعاليات المرحلة النهائية لمهرجان الهجن، الذي أقيم بمحافظة شمال سيناء وسط حضور جماهيري كبير وعدد من القيادات المحلية والرياضية.

شهد المهرجان مجموعة من السباقات، حيث تنافست أجود أنواع الإبل من محافظات مصر المختلفة، بما في ذلك شمال سيناء، السويس، بورسعيد، والإسكندرية.. وتخللت الفعالية عروض ثقافية وفنية قدمت لمحة عن التراث البدوي العريق، مما أضفى أجواء مميزة على الاحتفالات.

كما تم تكريم الفائزين بالمراكز الأولي من مختلف الفئات في ختام السباقات، حيث تسلموا جوائز مالية وميداليات تقديرية. كما تم توزيع شهادات تكريم على المشاركين تقديراً لجهودهم في إنجاح المهرجان، إلى جانب تكريم شخصيات بارزة ساهمت في دعم الفعالية وتنظيمها.

أعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بنجاح المهرجان، مشيداً بالتنظيم المحترف والمشاركة الكبيرة.. مؤكدًا أن مهرجان الهجن يمثل فرصة للحفاظ على التراث العربي الأصيل، بالإضافة إلى تعزيز دور الرياضة كوسيلة لدعم التنمية والسياحة الرياضية في مصر.

وقال الوزير: “مهرجان الهجن يعكس التزامنا بدعم الرياضات التراثية وتطويرها، بما يسهم في تنمية المجتمعات المحلية وتشجيع السياحة الثقافية والرياضية، خصوصاً في المناطق ذات الطابع المميز مثل شمال سيناء”.

من جانبه أكد اللواء الدكتور خالد مجاور أن المهرجان يعزز مكانة شمال سيناء كوجهة مميزة لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، مشيراً إلى الأثر الإيجابي لهذه الأحداث في جذب الزوار وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في المحافظة.