انطلاق البطولة الشاطئية في دمياط الجديدة

أطلق الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، والدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز اليوم الأربعاء، ضربة البداية لإنطلاق بطولة مجلس الأمناء لكرة القدم الشاطئية بين شباب المدينة، على كأس المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتى تقام فعاليتها على ملاعب الشاطىء الخاص "لابلاج ".

أوضح رئيس مجلس الأمناء، أن البطولة ستكون نواة لبطولة سنوية باسم "دمياط الجديدة"، وتشارك فيها فرق من مدن أخرى تابعة للهيئة، تحت رعاية مجلس أمناء المدينة، وأن المجلس رصد مكافآت وجوائز مادية وعينية للفائزين والمميزين بالبطولة.

أضاف رئيس مجلس الأمناء أن تلك البطولة تأتى في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برعاية الشباب والاهتمام والعناية بالصحة العامة، وغرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضى، ونشر الوعي والثقافة الرياضية بين الشباب، وتعزيز قيم التنافس الشريف، وبناء صداقات وعلاقات اجتماعية بين الشباب.

الجدير بالذكر أن البطولة يشارك فيها ثمانية فرق، مقسمة على مجموعتين، برعاية مجلس الأمناء ومجموعة من المستثمرين بالمدينة.



كرم مجلس الأمناء بمدينة دمياط الجديدة الدكتور محمد خلف الله رئيس الجهاز تنمية دمياط الجديدة

فى جو أسرى بهيج حيث شهدت اليوم القاعة الرئيسية بجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، حفل تكريم مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة برئاسة الدكتور أسامة حفيلة، للدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز بمناسبة صدور قرار المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتوليه رئاسة جهاز القرى السياحية، حيث شارك بالحضور أعضاء مجلس الأمناء، والمهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز، ومديرى الإدارات والعاملين بالجهاز.

أوضح الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس الأمناء أن الحفل اتسم بمشاعر الود والمحبة والتقدير لرئيس الجهاز، مؤكدا أنه شخصية قيادية استثنائية، يتسم بالإقدام وجرأة اتخاذ القرارات الصحيحة، والمثابرة والتصميم على تنفيذ الإنجازات بدقة وسرعة.