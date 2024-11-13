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الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ شمال سيناء: فعاليات سباق الهجن تعزز من استقرار المحافظة

سباق الهجن بالعريش
سباق الهجن بالعريش
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 شهدت مدينة العريش اليوم،  سباق الهجن  بالكيلو 17، بحضور وزير الشباب  والرياضة الدكتور أشرف صبحي  و اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

 وأطلق اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء  ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اليوم الاربعاء  إشارة بدء سباق الهجن بمدينة العريش، بحضور المدير العام محسن سالم رئيس مركز ومدينة العريش  ومدير نادي الهجن و بمشاركة التضامن الاجتماعي  والشباب والرياضه وشركه مياه الشرب و مديرية الطرق والهلال الاحمر وقسم الاشغالات وتحسين البيئة والإدارة الهندسية بمجلس مدينة العريش والعلاقات العامة وممثلي الجمعيات الأهلية، ورموز و عواقل محافظة شمال سيناء.


وأكد المحافظ، أن مثل هذه الفعاليات تعزز من استقرار المحافظة وتشجع على جذب المزيد من الفعاليات الرياضية والسياحية، بما يدعم رؤية الدولة في تحقيق تنمية متكاملة وشاملة في شمال سيناء وسائر المحافظات الحدودية.

الدكتور أشرف صبحى الهلال الأحمر التضامن الاجتماعي رئيس مركز ومدينة العريش شركة مياه الشرب