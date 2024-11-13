الإعلامي أحمد عيد يقدم شرحا تفصيليًا عن مساعي الاحتلال لضم الضفة الغربية

قدم الإعلامي أحمد عيد شرحا تفصيليًا عن مساعي الاحتلال لضم الضفة الغربية، مشيرًا، إلى أن هذا الحلم راود الاحتلال منذ عام 1948.

وأضاف عيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في سبيل تحقيق هذا الحلم غير المشروع، فقد سعت إسرائيل إلى ضم جوهرة فلسطين كما يطلق عليها الاحتلال.

وتابع، أن الاحتلال بنى المستوطنات في قلب الضفة، وهجّر أصحاب الأرض من منازلهم، وإرهاب من تبقى بهجمات المستوطنين المسلحين عليهم، وكانت الضفة خالية من المستوطنات حتى عدوان الخامس من يونيو عام 1967، وبعدها شرع الاحتنلال في بناء العديد من المستوطنات حتى وصل عددها إلى 176 مستوطنة و 186 بؤرة استيطانية حتى نوفمبر 2023، وزاد هذا العدد غي الفترة التالية بعد سلسلة من القرارات الاستيطانية.

وحول أبرز المستوطنات بالضفة الغربية، قال إن مستوطنة موديعين عيليت واحدة من أكبر مستوطنات الاحتلال ويرجع تاريخها إلى عام 1994، وتقع غرب الضفة الغربية، ويقطنها 50 ألف مستوطن من اليهود المتشددين وتقع على الطريق بين القدس المحتلة وتل أبيب.