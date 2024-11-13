اقرأ غدا في "البوابة".. رجال ترامب في البيت الأبيض.. صقور ورجال أعمال ومؤيدون لإسرائيل ويمين متطرف

الأربعاء 13/نوفمبر/2024 - 08:23 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 14 نوفمبر 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

رجال ترامب في البيت الأبيض.. صقور ورجال أعمال ومؤيدون لإسرائيل ويمين متطرف

ترشيحات مثيرة للجدل.. مذيع "فوكس نيوز" وزير للدفاع.. ومتشددة في قضايا الهجرة لوزارة الأمن الداخلي

قس محافظ.. مدافع عن الاستيطان سفير أمريكا لدى إسرائيل

صديق الرئيس.. ترامب يكلف ماسك بقيادة وزارة الكفاءة الحكومية

واشنطن - تل أبيب - طهران.. نتنياهو يهدد بقصف حقول النفط الإيرانية

مدير وكالة الطاقة الذرية يصل إيران لإجراء محادثات نووية حاسمة

عباس عراقجي: يجب إدارة الخلافات مع أمريكا