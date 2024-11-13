استدعاء مدافع برشلونة لمعسكر منتخب إسبانيا

أعلن لويس دي لافوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، استدعاء الشاب باو كوبارسي مدافع برشلونة لتعويض غياب باو توريس، مدافع أستون فيلا، بسبب إصابة عضلية.

وكان توريس التحق بمعسكر منتخب إسبانيا في لاس روساس بمدريد، استعدادًا لمباراتي الدنمارك وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية، إلا أن الإصابة بالإجهاد العضلي، التي لحقت به أجبرته على مغادرة المعسكر.

استدعاء كوبارسي لمنتخب إسبانيا

ويأتي استدعاء كوبارسي لمنتخب إسبانيا، البالغ من العمر 17 عامًا، ليكون بمثابة مكافأة له على مستواه المميز مع برشلونة هذا الموسم، حيث فرض نفسه لاعبًا أساسيًا في خط دفاع الفريق الكتالوني.

وضم دي لافوينتي، باو كوبارسي بالرغم أنه يعاني من إصابة في الوجه تعرض لها خلال مباراة برشلونة ضد النجم الأحمر الصربي في دوري أبطال أوروبا.

ورغم مشاركته في أربع مباريات دولية سابقًا، إلا أنه لم يكن ضمن كتيبة المنتخب الإسباني، التي توجت بلقب يورو 2024.

يواجه منتخب إسبانيا، الذي ضمن بالفعل تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية، نظيره الدنمارك في كوبنهاجن يوم الجمعة، قبل أن يستضيف سويسرا على ملعبه يوم الإثنين المقبل.

ويتصدر منتخب إسبانيا مجموعته في دوري الأمم الأوروبية برصيد 10 نقاط، بينما يأتي الدنمارك في الوصافة بـ7 نقاط، وصربيًا ثالثًا وفي رصيده 4 نقاط، بينما يتذيل منتخب سويسرا الترتيب بنقطة وحيدة.