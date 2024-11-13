عليك الابتعاد عنها فورًا.. أطباء القلب يحذرون من هذه الأطعمة

مشاكل أمراض القلب هي السبب الأساسي للوفاة في الولايات المتحدة ، ففي عام 2016، كانت 35% من جميع الوفيات في ماليزيا بسبب أمراض القلب أو السكتة الدماغية.

وهناك معلومات لمعرفه إذا كان الغذاء صحي وما هو غير صحي، ويلجأ الكثير من الأشخاص بالدعاية التسويقية لتناول الطعام وقد يضر بأجسامنا بالفعل. وفقا لما نشره موقع healthtoday.

أطعمة غير صحية لقلبك



1 - الأطعمة الغنية بالملح

مثل الأغذية المقرمشة مثل بطاطس الشيبسي أو المقرمشات التي تحتوي على المزيد من الملح، ولكن لابد من معرفة مدى ارتفاع ضغط الدم، مما يجعلك تتعرض لأمراض القلب. إن بطاطس الشيبسي تحتوي بالدهون المشبعة والملح.

وهناك الكثير من الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الملح، الشوربة الجاهزة و الخضراوات المحفوظة والصلصات الجاهزة هي من أسوء هذه الأطعمة .

2 - اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة التي نتناولها مليئة بالنترات والملح. ويمكن أن تزيد النترات من خطر الإصابة بالسرطان، كما أن الملح يساهم بشكل معروف في ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. وعندما تأكل حوالي 50 جرامًا من اللحوم المصنعة يوميًا، فإن خطر إصابتك بسرطان القولون والمستقيم يزداد بنسبة 18%.

تجنب اللحوم المصنعة وتناول الدواجن منزوعة الجلد (الدجاج أو البط) واللحوم الخالية من الدهون والأسماك الزيتية "السلمون أو السردين أو التونة" والفاصوليا والعدس للحصول على ما يكفيك من البروتين.

3 - السكر الخفي داخل الأطعمة

رغم سعي البعض لعدم تناول السكر علي هيئة شوكولاتة والحلوى، إلا أن هناك الكثير من الأطعمة المعروفة مثل المعجنات والأرز الأبيض والصلصات الحلوة، بالإضافة إلى حبوب الإفطار وعصائر الفاكهة تحتوي على المزيد من السكر.

الكثير منا يحب تناول علبة الصودا أو المشروبات الغازية مع طعامنا، ولكن قد تحتوي على ما يقرب من 10 أو 11 ملعقة صغيرة من السكر وهو يزيد عن توصيات جمعية القلب الأمريكية لاستهلاك السكر "6 ملاعق صغيرة للنساء و9 للرجال".

حاول أن تشمل وجبتك علي الحبوب الكاملة و الألياف في نظامك الغذائي ولكن يجب أن تكون علي معرفة بالأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع.

4 - طعام مقلي

يمكن للكربوهيدرات أن ترفع مستويات السكر في الدم والدهون والملح المضافين لا يفيدان قلبك.

فكر في تناول وجبات خفيفة صحية مثل المكسرات أو البذور، ولكن إذا كنت تحب تناول الرقائق، فإن المخبوزات هي الأفضل لتناولها ، الاستهلاك المعتدل وطرق التحضير هي المفتاح للحفاظ على نظام غذائي متوازن ومغذي.

5 - قهوة ممزوجة

يكره أغلب مرضى القلب الاضطرار إلى التخلي عن قهوتهم المعتادة. ولكن حتى إذا تجنبت إضافة الكريمة، فإن السكر و الإضافات الأخرى يمكن أن تزيد من مستويات السكر في الدم وضغط الدم، وهذا يشكل كارثة كاملة لصحة قلبك. والنصيحة هي عدم الاستغناء عن فنجان القهوة كليه ، فقط تناوله أسودا أو مع الحليب والابتعاد عن السكر المضاف.