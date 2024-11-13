أسعار الذهب اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية في مصر

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، بعد ان ارتفعت بقيمة 30 جنيها فى التعاملات الصباحية؛ حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3655 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 11 دولارًا، لتسجل مستوى 2611 دولارًا.

جرام الذهب عيار 24 سجل 4177 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3133 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2437 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29240 جنيهًا.



تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 60 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3685 جنيهًا.

واختتم التعاملات عند مستوى 3625 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 22 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2622 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2600 دولار.

وفي الأسبوع الماضي، سجل الذهب أشد انخفاض أسبوعي له في أكثر من خمسة أشهر، وتراجعا الأوقية دون 2600 دولار، حيث استوعبت الأسواق تداعيات فوز دونالد ترامب وتأثيره المحتمل على توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

واصل المستثمرون استيعاب فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتحول الاهتمام إلى تعييناته الوزارية الأولى، والتي من شأنها أن تعطي بعض الإشارات فيما يتعلق بدفع سياساته في خفض الضرائب وفرض التعريفات الجمركية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.