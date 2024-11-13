أبعاد إنسانية وسياسية من زيارة وزير الخارجية إلى لبنان.. عماد الدين حسين يُحلل

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن زيارة بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري للبنان لها أكثر من بعد أولها إنساني.

وأضاف «حسين»، خلال لقاء مع الإعلامية هاجر جلال، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر أرسلت الشحنة الرابعة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان منذ أن بدأ عدوان الاحتلال الإسرائيلي، مواصلا، أنّ هذا الأمر يدل على قوة العلاقات بين البلدين.



وتابع، أنّ الزيارة تؤكد دعم مصر لبنان بشكل كامل ضد العدوان، إذ التقى وزير الخارجية المصري مع معظم القوى السياسية في لبنان، وهو ما يؤكد انفتاح مصر تمامًا على لبنان والشعب اللبناني.