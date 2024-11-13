استمرار فعاليات برنامج "مصر جميلة" بقصور الثقافة بالمنيا

تتوالى فعاليات برنامج "مصر جميلة" المجاني والمعني باكتشاف وتعزيز قدرات الموهوبين، الذي أطلقته وزارة الثقافة بمحافظة المنيا، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة .

البرنامج تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برامج وزارة الثقافة بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.



استهلت الفعاليات، بورشة فنية قام خلالها الفنان وائل شطبي، بتعريف الطلاب أساسيات الرسم الجداري، وتقنيات التصميم والألوان المستخدمة، أعقب ذلك البدء في تصميم جدارية بطول ٢ متر بمشاركة ٣٠ طالبا.

وتواصلت الفعاليات مع ورشة الديكوباچ قامت خلالها الفنانة شيماء مصطفى، بتدريب الطلاب على كيفية تجهيز القطع الفنية، وتثبيت القصاصات.

بدورها أوضحت المدربة جيهان مبروك، كيفية اختيار الغرز المناسبة خلال ورشة فن المكرمية، فيما واصلت المدربة شيرين عفيفي تدريب الطلاب على تصميم المشغولات اليدوية، بأشكال وأحجام متنوعة، وذلك خلال ورشة الإكسسوارات.

برنامج "مصر جميلة" تقدمه الإدارة العامة لرعاية المواهب، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، وبالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة المنيا، وينفذه قصر ثقافة المنيا بإدارة إيمان الطحاوي.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الورش التدريبية تقدم بالمجان، وتستمر حتى بعد غد الخميس ، في مجالات: الفنون التشكيلية، المسرح، الموسيقى "عزف وغناء"، الأداء الحركي والكتابة الإبداعية، ويقوم بالتدريب فيها مجموعة من الفنانين والأكاديميين المتخصصين.

وأطلقت هيئة قصور الثقافة برنامج "مصر جميلة" بدءا من فترة الإجازة الصيفية، بعدة محافظات منها: دمياط، الجيزة، الفيوم، المنوفية، الغربية والدقهلية، وجاري العمل بشكل مكثف لتعميم الفكرة، لاكتشاف ودعم المزيد من المواهب الفنية من الأطفال والشباب المبدعين.

وتشهد محافظة المنيا خلال الفترة المقبلة فعاليات ثقافية وفنية مكثفة، حيث تستعد لاستقبال المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته السادسة والثلاثين، نهاية نوفمبر الحالي بعنوان "أدب الانتصار والأمن الثقافي.. خمسون عاما من العبور"، "دورة الكاتب جمال الغيطاني"، نهاية شهر نوفمبر الحالي، ويعقد برئاسة الفنان الدكتور أحمد نوار، والأمين العام للمؤتمر الشاعر ياسر خليل، ومن المقرر أن تعلن خلاله المحافظة عاصمة للثقافة المصرية لمدة عام.

ويشارك في المؤتمر عدد كبير من الأدباء والباحثين والنقاد والإعلاميين ونخبة من الشخصيات العامة بالإضافة إلى ممثلي أندية الأدب والأمانة العامة والمكرمين، ويحتفي المؤتمر بمبدعي المنيا ويكرم عددا من الرموز الأدبية والنقدية ممن تركوا بصمات في الحياة الثقافية.