ads
الأربعاء 13 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إلغاء ترخيص فيلم "الملحد".. ومنع عرضه بدور السينما

فيلم الملحد
فيلم الملحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتهت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إلي قبول الدعوى المطالبة بوقف وسحب تراخيص فيلم الملحد.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد أحالت دعوى تطالب بوقف وسحب تراخيص فيلم الملحد إلى المفوضين.

وقرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، اتخاذ إجراءات قضائية ضدَّ فريق عمل فيلم الملحد من تأليف إبراهيم عيسى.
وقال مرتضى منصور إنه رفع دعوى قضائية ضد د.أحمد فؤاد وزير الثقافة، ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية خالد عبد الجليل وإبراهيم عيسى وأحمد السبكي.
وأعلن المنتج أحمد السبكي عرض فيلم الملحد بطولة الفنان أحمد حاتم، في شهر أغسطس الماضي، والعمل من إخراج محمد العدل، وتأليف الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى.
وفي ذات السياق، قررت محكمة القضاء الإداري إحالة دعوى أخري أقامها أحد المحامين تطالب بعرض فيلم الملحد بالسينمات إلى مفوضي المجلس لإعداد تقرير بالرأي .

احمد السبكى إبراهيم عيسي الإعلامي إبراهيم عيسى الرقابه على المصنفات الفنية الرقابة علي المصنفات المستشار مرتضى منصور فيلم الملحد فيلم فريق عمل عرض فيلم