محمد صلاح ضيف شرف معرض الشارقة الدولى للكتاب.. 17 نوفمبر

تشهد فعاليات الدورة الـ43 من معرض الشارقة للكتاب استضافة "الفرعون المصري" محمد صلاح كضيف شرف المعرض، وذلك يوم الأحد 17 نوفمبر الجاري في قاعة الاحتفالات، في لقاء جماهيري يروي فيه رحلته في الوصول للعالمية، ويكشف عن علاقته بالكتب وتأثيرها على مسيرته الرياضية.

ويتحدث صلاح فى أمسية ثقافية رياضية، عن مسيرته الكروية، حيث يشارك الحضور جوانب من حياته؛ بدءاً من بداياته وصولاً إلى النجومية العالمية، مسلطاً الضوء على التحديات التي واجهته، والدروس التي تعلمها.

كما يكشف عن الكتب التي ألهمته وأثرت في تطور رؤيته للحياة والعالم، ليمنح الجمهور لمحة عن جوانب جديدة في شخصيته تتجاوز حدود الملاعب.

والجدير بالذكر ان محمد صلاح، نجم ليفربول الانجليزى ومنتخب مصر الوطنى، حقق صلاح العديد من الإنجازات، منها الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا مع ليفربول، وحصل على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2018، وجائزة الحذاء الذهبي، وجائزة أفضل صانع لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف.