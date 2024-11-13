محافظ قنا يتفقد عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية بأبوتشت

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جولة تفقدية لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمركز ومدينة أبوتشت، وذلك لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان حسن سير العمل وانتظامه، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والعقيد أركان حرب محمد صدقي الكومي، المستشار العسكري للمحافظة، والنائب عبد الفتاح الشحات، والنائبة سحر صدقي، أعضاء مجلس النواب، والمهندس عماد حسين، رئيس الإدارة المركزية للطرق والكباري بالمنطقة الثامنة، والمهندس صالح محمود، مدير مديرية الطرق والنقل، والدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

شملت الجولة الميدانية لمحافظ قنا، تفقد عدد من المشروعات التنموية، مثل المجمع الحرفي بقرية الكرنك ومجمع المواقف بمدينة أبوتشت، والمشروعات الخدمية كمحطة المياه بالقارة، ومشروعات الطرق مثل أعمال كوبري نجع النجار بأبوشوشة وكوبري كوم يعقوب، بالإضافة إلى مشروعات التنمية الحضرية، ومنها مركز الخدمات الاجتماعية، ومجمع الخدمات الزراعية بالقارة، والمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية بأبوتشت، ومستشفى أبوتشت المركزي ومقر المستشفى القديم.

كما تابع محافظ قنا جولته بزيارة مدرسة حسين إبراهيم خفاجي الإعدادية، ووجه بضرورة تطوير ملعب المدرسة لتمكين الطلاب من ممارسة الأنشطة الرياضية.

وأكد محافظ قنا، حرصه الدائم على تحقيق المصلحة العامة من خلال الجولات الميدانية في جميع المدن والمراكز؛ بهدف التواصل المباشر مع المواطنين والتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم، وسرعة الاستجابة لها من خلال تقديم حلول فورية، بما يساهم في تخفيف أي معاناة عن كاهل المواطن القنائي.

واختتم محافظ قنا، جولته بتفقد المجمع الحرفي بقرية الكرنك، ووجه بإعادة طرح المجمع للاستثمار وتشغيله لخلق فرص عمل للشباب في القرية.

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