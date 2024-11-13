بعد عزاء شقيقه.. أول ظهور لـ حسين فهمي على السجادة الحمراء برفقة زوجته

ظهر الفنان حسين فهمي، برفقة زوجته، على السجادة الحمراء قبل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، بدار الأوبرا المصرية، بدقائق قليلة، في أول ظهور له بعد عزاء شقيقة الفنان الراحل مصطفى فهمى.

ويعرض فى افتتاح المهرجان الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد المشهراوي في عرضه العالمي الأول، وتدور أحداثه حول طفل فلسطيني يدعى سامي يبلغ من العمر 12 عاما، يخوض رحلة بحثا عن حمامة زاجلة مفقودة، هذه الرحلة البسيطة تتطور لتصبح رحلة استكشافية عميقة للواقع الفلسطيني المعقد، حيث يجوب سامي برفقة عمه وابن عمه مختلف المدن الفلسطينية، من مخيمات اللاجئين إلى المدن التاريخية مثل بيت لحم والقدس وحيفا.

يشار الى ان الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، تشهد مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.