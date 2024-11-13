الأكزيما والصدفية شتاءً وحروق الشمس والفطريات صيفًا.. الأمراض الجلدية كابوس طول السنة.. ارتداء الملابس القطنية يساعد على تهوية البشرة ومنع التعرق.. الألياف الصناعية تزيد من الحكة والهرش

الأمراض الجلدية هى الأكثر شيوعاً وانتشارًا بين مختلف الفئات العمرية فى فترات ما بين الفصول، وترجع هذه المشكلة إلى عدد من العوامل، أبرزها العوامل البيئية والتغيرات المناخية التي تؤثر بشكل مباشر على صحة الجلد ، فمع كل فصل من فصول السنة، تختلف الظروف الجوية ودرجات الحرارة، مما يؤدي إلى ظهور أنواع مختلفة من الأمراض الجلدية.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز الأمراض الجلدية المرتبطة بكل فصل من فصول السنة، مع التركيز على العوامل المسببة وطرق الوقاية والعلاج.

فصل الشتاء

من جانبه قال دكتور محمد الحسينى استشارى الجلدية والتناسلية فى طب عين شمس يشهد فصل الشتاء انخفاضاً في درجات الحرارة وزيادة في الرطوبة النسبية، مما يؤدي إلى جفاف الجلد وحكته.

وأصاف : من أبرز الأمراض الجلدية الشائعة في هذا الفصل: الأكزيما وهي حالة التهابية تسبب جفافاً وحكة في الجلد، وتزداد سوءاً في فصل الشتاء بسبب الهواء الجاف، و الصدفية وهي مرض مزمن يسبب ظهور بقع حمراء متقشرة على الجلد، وتتأثر سوءاً بالطقس البارد والجاف.

الشفة المشققة وهي حالة شائعة تنتج عن جفاف الشفاه وتعرضها للرياح الباردة.

فصل الربيع

يشهد فصل الربيع ارتفاعاً في درجات الحرارة وزيادة في الرطوبة، مما يؤدي إلى ظهور بعض أنواع الحساسية الجلدية.

وأشار الحسينى الى أن من أبرز الأمراض الجلدية الشائعة في هذا الفصل:الحساسية الموسمية وهي رد فعل تحسسي تجاه حبوب اللقاح والأتربة، ويظهر على شكل طفح جلدي وحكة في العينين، ولسعات الحشرات التى تزداد في فصل الربيع بسبب زيادة نشاطها، مما يؤدي إلى ظهور تورم واحمرار في مكان اللدغة.

فصل الصيف

وتابع : يشهد فصل الصيف ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة، مما يؤدي إلى زيادة التعرق وظهور بعض الأمراض الجلدية المرتبطة بالحرارة. من أبرز الأمراض الجلدية الشائعة في هذا الفصل:حروق الشمس و تحدث نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة دون استخدام واقي شمس ،الدمامل وهي التهابات في بصيلات الشعر تنتج عن انسداد الغدد الدهنية، الفطريات التى تنتشر في الأماكن الدافئة والرطبة، مثل الثنايا والقدمين والإبطين.

فصل الخريف

وأوضح الحسينى أن فصل الخريف يشهد انخفاضاً في درجات الحرارة وزيادة في الرطوبة، مما يؤدي إلى ظهور بعض الأمراض الجلدية المشابهة لتلك التي تظهر في فصل الشتاء

الوقاية والعلاج

وقالت دكتورة إيناس إدوارد استشارى الجلدية والتناسلية بكلية طب القصر العينى جامعة القاهرة : إن انتهاج ترطيب البشرة ضرورة قصوى بين الفصول خاصة فى الخريف للوقاية من العديد من الأمراض الجلدية وذلك باستخدام المرطبات بانتظام للحفاظ على رطوبة البشرة، وحماية البشرة من الشمس باستخدام واقي من اشعتها وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في ساعات الذروة، والحفاظ على نظافة الجسم والاستحمام بانتظام واستخدام صابون لطيف على البشرة وعدم استخدام الصابون السائل لاحتوائه على مواد كاوية .

وأضافت د. إيناس ل " البوابة نيوز " : ارتداء الملابس القطنية تساعد على تهوية البشرة ومنع التعرق الزائد، وتجنب الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية لخطورتها على اى التهابات وتعتبر عنصر مساعد على زيادة ( الحكة أو الهرش ) وتجنب حك الجلد لأنه يؤدي إلى تفاقم الحالة وزيادة الالتهاب، والاستعانة بالطبيب في حالة ظهور أي أعراض جلدية مزعجة، واستشارته لتشخيص الحالة وتحديد العلاج المناسب.

وتختتم : الأمراض الجلدية مشكلة صحية شائعة تتأثر بشكل كبير بالتغيرات المناخية والفصول الأربعة. موضحة انه من خلال اتباع بعض النصائح والإرشادات البسيطة، يمكن الوقاية من العديد من الأمراض الجلدية والحفاظ على صحة البشرة.